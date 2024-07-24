В Заксобрании обсудили потенциал приоритетных инвестиционных проектов

[ Общество ]

Заседание рабочей группы прошло в рамках подготовки Стратегии развития Вологодчины. Участниками встречи стали руководители департаментов областного правительства, представители различных отраслей промышленности, депутаты ЗСО.

Председатель Законодательного собрания Сергея Жестянников поручил главам департаментов подготовить срез по инвестиционным проектам, чтобы в итоговый вариант Стратегии вошли только реальные и всесторонне изученные варианты. Сейчас в регионе продолжается работа по созданию индустриального парка «Шексна», технопарка «Череповец», парка «Ясная поляна», особой экономической зоны «Сокол».

«Профильные департаменты, комитет ЗСО по экономической политике и собственности должны мобилизоваться и включиться в работу. Нужно детально проанализировать возможности малых и крупных инвестпроектов, создать в регионе благоприятный инвестиционный климат. Реализация инвестиционных проектов позволит укрепить экономику региона, создать сотни новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет. Нужно обдумать с точки зрения изменения законодательства, что мы можем предложить инвесторам», - заявил Сергей Жестянников.

На заседании рабочей группы были высказаны предложения по развитию предприятий с высоким уровнем автоматизации, применением робототехники. Существенной сложностью в реализации этих перспективных проектов считается недостаток квалифицированных кадров. По мнению экспертов, к работе в Вологодской области важно привлечь крупные компании, в том числе международные. Они могут предложить готовые технологии, к тому же обладают эффективными образовательными программами.

Такими партнерами, например, могли бы стать несколько китайских компаний. Регион начал сотрудничество с восемью провинциями КНР. Возможности Вологодской области могут оказаться вполне привлекательными для партнеров.

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