Полицейский Великого Устюга отправлен в колонию за избиения и пытки

В Великом Устюге вынесен приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции, которые обвинялись следствием по статьям за превышение должностных полномочий с применением пытки. Под статью попали участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Великоустюгскому округу, а также его напарница.

«Следствием и судом установлено, что вечером 11 апреля 2023 года в полицию поступило сообщение об избиении 44-летнего жителя города Великий Устюг. Для разбирательства по существу полученной информации по месту жительства звонившего прибыли два участковых уполномоченных, которые необоснованно применили в отношении заявителя физическую силу», - сообщает региональное управление следкома.

Также в феврале 2023 года участковый прибыл по адресу устюжанина, на поведение которого в полицию поступило заявление.

«Испытывая возникшую неприязнь к мужчине, полицейский, не имея на то законных оснований, нанес ему несколько ударов ногами по голове, причинив повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью», - уточнили в региональном следкоме.

Судом мужчине-участковому назначено 5 лет колонии строгого режима. Его напарница получила 4,5 года условного срока.