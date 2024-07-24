250 млн рублей направят на благоустройство кладбищ в Вологодской области

[ Общество ]

В 2025 году стартует новая программа врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Обустройство мест захоронения». Об этом рассказал председатель Правительства области Александр Мордвинов в ходе сегодняшнего оперативного совещания.

Программа предполагает обустройство территорий самых крупных мест захоронения и кладбищ. В рамках благоустройства будут установлены или заменены ограждения, мусорные контейнеры. Также в планах привести в порядок входные группы, парковки и подъездные пути.

Со следующего года всем муниципалитетам, в том числе Вологде и Череповцу, будут выделять по 50 миллионов рублей в год в течение пяти лет.

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