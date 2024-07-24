Двое пенсионеров пострадали в ДТП с грузовиком в Череповце

Авария произошла вчера, 23 июля, в 4 часа дня у дома №1г на улице Гор. Питомника в городе металлургов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 49-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Киа», при выезде со второстепенной дороги не уступила движение грузовику «МАЗ», с которым впоследствии произошло столкновение. За рулем «МАЗа» находился 43-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили пассажиры «Киа»: мужчина 1953 года рождения и 70-летняя женщина. Пострадавшие были доставлены в больницу.