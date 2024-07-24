В Череповце пройдет день советской моды

День советской моды состоится 28 июля в 14:00 в Комсомольском парке в городе металлургов. Череповчанам предлагают нарядиться в одежду бабушек и дедушек или самим придумать наряд в ретро стиле. Модный советский образ оценят профессиональные стилисты – пообщаться с ними можно будет у парковой беседки.

Партнер мероприятия – городская творческая школа «PiArt sTudiO». Ее ученики и дизайнеры представят собственную коллекцию «Сделано в СССР» и коллекцию шляпок «В стиле ретро».

Проект «Парк советского периода» реализуется в рамках грантового конкурса «Череповец, включайся!» АНО «Среда» на средства ПАО «Северсталь». Мероприятие входит в проект врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето Русского Севера».

Вход свободный.

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