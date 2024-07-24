На Вологодчине пройдут первые инклюзивные международные фиджитал-игры

Инклюзивные международные игры «Фиджитал без границ» пройдут с 9 по 12 августа в Вологде. Участниками станут 300 спортсменов из России и стран СНГ, часть из которых с ОВЗ, ветераны СВО, а также воспитанники социальных учреждений Вологодской области.

«Торжественное открытие фестиваля пройдет 9 августа в 16:00 часов на стадионе «Витязь». Хэдлайнером вечера станет исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова. Посетить открытие смогут все желающие. Получить бесплатный билет можно в кассах «Витязя» с 1 августа», – рассказали в пресс-службе врио губернатора области Георгия Филимонова.

Соревнования пройдут по пяти основным видам программы: «Фиджитал-шахматы», «Фиджитал-футбол», «Фиджитал-баскетбол», «Фиджитал-стрельба из лука», «Гонки дронов» и по пяти дополнительным видам программы: «Армрестлинг», «Настольный теннис», «Фехтование на колясках (вид программы-шпага)», «Уличный кроссфит», «Лазертаг». Наблюдать за ходом соревнований на протяжении всех дней смогут все желающие. Вход свободный.

По итогам состязаний команды, занявшие 1, 2 и 3 места, получат Кубки Минспорта России. Победителям в личном первенстве вручат медали и грамоты Минспорта России.