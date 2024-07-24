В Вологде начали ремонтировать территорию вокруг городского роддома

В Вологде начали ремонтировать дорогу около городского роддома на улице Пирогова. Ранее на разбитую улицу обратил внимание известный шоумен Дмитрий Губерниев. Как сегодня заявил врио мэра Вологды Андрей Накрошаев, к 1 сентября территория у роддома будет отремонтирована.

«Сегодня начинаются демонтажные работы при помощи экскаватора. Далее произведем подсыпку и асфальтирование территории», - пояснил Андрей Накрошаев. - Яму, в которой образовывались большие лужи, временно засыпаем щебнем до момента проведения работ по асфальтированию», - рассказал Накрошаев.