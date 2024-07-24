Сергей Жестянников рассказал об открытии в Вологде к 1 сентября Молодежного центра

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников посетил здание на Пугачева 57А, где готовится к открытию молодежный и волонтерский «Доброцентр».

«На стратегических сессиях мы постоянно слышим от молодежи ключевой посыл: дайте нам комфортное оборудованное помещение, чтобы мы могли развиваться, проводить различные мероприятия и приглашать интересных людей. Новый молодежный центр станет отличным пространством для молодежи как раз для реализации всех их идей, для исполнения их мечты», - прокомментировал Сергей Жестянников.

Здание на Пугачева передала молодежи в безвозмездное пользование администрация города. В помещениях был проведен косметический ремонт, а также отремонтирована кровля и заменены окна.

В «Доброцентре» будет располагаться несколько организаций, в том числе «Клуб счастливая семья», добровольческий комитет молодежной администрации, «Волонтеры победы» и волонтерская рота «Боевого братства». В центре будут также помогать участникам СВО и собирать гуманитарную помощь.

«Сегодня передали руководителю нового молодежного центра эвакуационную тележку, которая отправится на передовую вместе с другим гуманитарным грузом. Мы производим их совместно с предпринимателями уже больше полугода. Нашли чертежи, проконсультировались с руководителями спецподразделений. Спрос на тележки есть на передовой. И наша задача – обеспечить необходимым военнослужащих, которые сейчас защищают нашу страну», - подчеркнул Анатолий Дианов.

Открытие «Доброцентра» запланировано на 1 сентября 2024 года.