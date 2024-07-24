Следствие ищет мужчин, спасших детей во время трагедии на озере Белавинском

Следствие ищут двух мужчин, которые спасали детей во время трагедии на озере Белавинском в Усть-Кубинском округе 18 июля. Тогда, напомним, перевернулась лодка, в которой, кроме водителя, находились шесть человек (из них четверо детей). Причем, все катались без спасательных жилетов.

«Племянница фигуранта и бабушка девочки погибли, брату погибшей девочки удалось спастись. Остальные дети (мальчик и девочка) были спасены подоспевшими на помощь в деревянной весельной лодке двумя мужчинами», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Теперь следствие разыскивает этих спасителей и просит обратиться в Сокольский межрайонный следственный отдел СУ СК России по адресу: город Сокол, улица Кирова, дом 40, или по тел. 8-981-449-73-24.