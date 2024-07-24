В Соколе собака породы хаски защитила хозяина от гибели своим телом

В Соколе собака породы хаски спасла своего 25-летнего хозяина от смерти. Происшествие случилось в ночь на 22 июля около жилого дома по улице Зеленой.

Как рассказали в пресс-службе судов области, потерпевший – 25-летний житель Архангельска выпивал в компании с сокольчанами. Традиционно в ходе совместной пьянки произошла ссора, которая переросла в драку.

«Подозреваемый решил вмешаться. Поднял с земли деревянную палку и стал наносить ею удары потерпевшему, пока собака породы «Хаски», которая приехала на прогулку с 25-летним архангелогородцем и его знакомым, не легла на парня с целью его защиты», - рассказали в пресс-службе судов.

Эксперты признали нанесенные травмы, как тяжкий вред здоровью. Подозреваемый в тот же день был задержан. Судом мужчина арестован на два месяца.