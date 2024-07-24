Движение по новому участку улицы Новгородской открыто в Вологде 

В Вологде открыли движение по новому участку улицы Новгородской. На ее строительство было выделено более 0,5 млн рублей.

«В этом году обновляем большое количество дорог в городе. Ряд из них уже принят, на очереди – улица Новгородская. Здесь появилась новая четырехполосная дорога с велодорожками и тротуарами. Поскольку строим объекты всегда комплексно, то предусмотрены и необходимые коммуникации, в частности ливневая канализация, освещение», – рассказал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Кроме асфальтирования, на Новгородской проводили работы по выносу газопровода, смонтировали камеры ливневой канализации и камеры водопровода, уличное освещение, установили дорожные знаки, - сообщает пресс-служба городской администрации.