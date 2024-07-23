Череповецкий подросток снял убийство на телефон

Жестокое убийство совершено в Череповце 16-летним подростком вечером 21 июля в районе улицы Олимпийской.

Как рассказали в региональном управлении следкома, подросток употреблял спиртное в гаражном кооперативе в компании мужчин.

«В ходе ссоры нанес одному из присутствующих в компании мужчин множественные удары руками и ногами, после чего причинил пострадавшему смертельные ножевые ранения. Свои преступные действия злоумышленник фиксировал на камеру мобильного телефона и отправлял их через мессенджер своим знакомым», - пояснили в региональном управлении следкома.

Также он рассказал о совершенном убийстве своей матери. В тот же вечер он был задержан следствием.

Сегодня суд удовлетворил ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.