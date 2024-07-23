Новые льготы для членов семей военнослужащих вступили в силу на Вологодчине

В Вологодской области вступили в силу новые льготы для членов семей военнослужащих. Дети участников СВО смогут получить бесплатное образование по программам бакалавриата и специалитета.

«При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета дети участников СВО, в том числе погибших в ходе спецоперации, имеют право поступить в вуз в пределах отдельной квоты. Она составляет не менее 10% от объема контрольных цифр приема на бюджетные места по каждому направлению подготовки», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Информацию о правилах приема можно узнать на сайтах, в приемных комиссиях образовательных организаций, а также по телефонам:

- 8(8172) 70-27-22 - Вологодский государственный университет;

- 8(8202) 51-81-708, (8202) 51-71-88, 8-921-059-58-48; - Череповецкий государственный университет;

- 8(8172) 52-55-00 (доб. 251) - Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина.

«Кроме того, для родственников участников СВО установлено право на получение страховой выплаты в связи с гибелью военнослужащего. Воспользоваться льготой могут родители военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы; дети военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы; лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего или умершего гражданина, уволенного с военной службы», - сообщает пресс-служба врио губернатора.