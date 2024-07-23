Три человека пострадали в столкновении трех машин в Череповце

ДТП произошло вчера, 22 июля, в 6:20 у дома №36 на Северном шоссе в городе металлургов. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции.

51-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», не выдержала безопасную дистанцию и въехала в «Ладу Приору», двигавшуюся впереди под управлением 73-летнего водителя. От удара легковушку отбросило на двигавшийся по «встречке» автомобиль «Рено Меган», за рулем которого находился 30-летний мужчина. После столкновения с «Ладой» «Рено» врезалась в будку охраны.

В результате аварии пострадали три человека: водитель «Лады» и 59-летняя пассажирка автомобиля «Киа», которые получили различные травмы и были госпитализированы в областную больницу № 2. Позже за медицинской помощью обратилась водитель «Киа», ей врачи назначили амбулаторное лечение.