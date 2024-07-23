В сентябре откроют движение по отремонтированному Кувшиновскому мосту в Вологде

На данный момент идет капитальный ремонт Кувшиновского моста в областном центре. Проезжую часть моста расширят с 5 до 9 метров. Также запланированы тротуары по обеим сторонам сооружения и установка четырех новых опор: двух береговых и двух – в русле реки.

В городской администрации рассказали о ходе выполнения работ. Улица Луначарского – часть подъездного пути к мосту и одна из загруженных улиц в Лукьяново. Ее ремонт предусматривает обновление двух участков. Готовность отрезка от моста через реку Вологду до улицы Вологодской составляет 40%, сейчас идет устройство тротуаров. Готовность отрезка от улицы Клубова до улицы Рыбной – 65%, ведется асфальтирование.

По контракту на Луначарского подрядчик должен обустроить тротуары, восстановить газоны, заменить люки колодцев, установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку. Перед выполнением работ по асфальтированию проезжей части проводилась проверка инженерных сетей.

Готовность участка дороги ул. Кувшиновская – ул. Вологодская (от ул. Рыбной до ул. Луначарского протяженностью 1,2 км) составляет 50%. Специалисты уже заменили бортовой камень, провели фрезерование проезжей части на 90%, идет укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.