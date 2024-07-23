В Вологде разрабатывают концепцию обновления бульвара на улице Воровского

[ Общество ]

Новая команда Лаборатории развития городской среды Вологды заявила о разработке предварительной концепции обновления гайд-парка на улице Воровского (между улицей Октябрьской и улицей Кирова). В ближайшее время проект представят для обсуждения с учётом запросов граждан, в том числе местных жителей и организаций.

Среди основных проблем, которые были выявлены по итогам встреч с жителями района и представителями Вологодского казачьего общества, числятся отсутствие освещения на территории; узкие и неудобные пешеходные дорожки (на территории бульвара частично вытоптан газон, присутствуют стихийные тропы); сезонные застои воды; отсутствие интерактивных площадок для детей и молодёжи в радиусе соседних дворов.

«В связи с этим были предложены возможные решения данных вопросов: разработка концепции проекта с учётом размещения достаточного количества освещения; корректировка сложившихся транзитных линий, расширение пешеходных зон, добавление велосипедных дорожек; подборка подходящих МАФов», - рассказывают в Лаборатории развития городской среды.

Кроме того, планируется изменить название бульвара на аллею Энергетиков. Жители же хотят видеть в проекте благоустройства оригинальность, чтобы объект не был похож на другие.

Теги:
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Фото: Лаборатория развития городской среды
 

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