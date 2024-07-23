26 новых школьных автобусов поступят на Вологодчину в этом году

Обновить школьный автопарк в 2021 году поручил Президент РФ. Машины закупают на средства федерального бюджета. Вся новая техника будет российского производства.

«Более 2,6 тысяч новых школьных автобусов будут закуплены во все регионы страны до конца 2024 года. Из них 26 машин приедут в Вологодскую область. Автобусы отправятся в сельскую местность, чтобы дети могли с удобством и комфортом добираться до школ», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Новые автобусы направят в Великоустюгский, Шекснинский, Грязовецкий, Кичменгско-Городецкий, Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский, Вытегорский, Кадуйский, Нюксенский, Сокольский, Тарногский, Усть-Кубинский, Харовский округа и районы.

Напомним, что за прошлый год было закуплено 30 автобусов для школ Вологодской области: 17 из них муниципалитеты получили в марте, еще 13 машин передал учреждениям Георгий Филимонов в ноябре-декабре 2023 года.