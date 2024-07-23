В Вологде за неделю три человека пострадали от чужих шприцев

В областном центре за последнюю неделю произошло три случая, когда человек получает травму от чужого шприца. Об этом сообщает Центр по профилактике инфекционных заболеваний.

Первый случай произошел на пляже Телячьево на Кубенском озере. Использованным шприцем, который валялся в песке, проколола пятку девушка. Второй – в гаражах на улице Козленской, 115. Мужчина шёл к своему гаражу, когда случайно наступил на шприц, торчащий из травы. Пострадавший получил достаточно глубокий прокол ступни. Третья ситуация случилась на детской площадке на улице Псковской, 8а. Использованный шприц был воткнут в один из тренажёров. Игравшие на площадке дети нашли этот шприц и решили поиграть в больницу. В результате рану получил 7-летний мальчик.

Все пострадавшие сразу же обратились в областной СПИД-Центр, где им оказали помощь и назначили антиретровирусную терапию сроком на 28 дней.