Одна из пострадавших в массовом ДТП под Череповцом скончалась в больнице

[ Происшествия ]

Одна из женщин, получивших накануне серьезные травмы в ДТП под Череповцом, скончалась в больнице. Об этом сообщает портал GorodChe.

Как ранее сообщалось, водитель автомобиля Шкода Октавия выехал на встречную полосу для обгона, по которой двигался автомобиль Хендэ под управлением 36-летней женщины.

Она начала уходить от столкновения, коснулась обочины автомобиль развернуло, после чего Хендэ столкнулся с Киа Опирус, которым управлял 51-летний мужчина. В результате аварии в больницу были доставлены четыре человека – оба водителя иномарок, а также пассажиры Киа – 51-летняя женщина и трехлетний ребенок. Водитель Шкоды с места происшествия уехал.  

По сообщению Госавтоинспекции, женщина, управлявшая Хендэ, от полученных травм скончалась. Также в полиции рассказали, что в настоящее время установлен водитель Шкоды, который, по предварительным данным, был виновником аварии. Автомобилем управлял 61-летний мужчина.

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