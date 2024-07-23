Сергей Каргинов предлагает «сдавать» полиции нелегалов за 100 тысяч рублей

Депутат Госдумы от Вологодской области Сергей Каргинов предлагает платить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за информацию о незаконном проживании мигрантов. По его словам, необходимо срочно усиливать работу с нелегалами.

Обращение о премировании граждан за сообщения о мигрантах депутат уже направил министру МВД Владимиру Колокольцеву.

«Эта инициатива поможет нам выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети, которые опасны для общества. Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они получат вознаграждение», - рассказал Каргинов на своей странице в соцсетях.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что по итогам 2023 года число тяжких преступлений с участием иностранцев выросло на 32%, особо тяжких — на 26%, преступлений экстремистского характера — на 147%.