Владимир Путин включил Георгия Филимонова в состав Госсовета

Президент Владимир Путин включил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в состав Госсовета. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Кроме Филимонова, в состав Госсовета вошли временно исполняющие обязанности губернаторов еще восьми регионов – Калининградской, Тульской, Кемеровской, Курской и Самарской областей, а также Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа и республики Алтай.

По словам политолога Александра Безделова, включение в Госсовет не дает преимуществ и привилегий, но это говорит о публичной демонстрации поддержки.

«Это их выделит на фоне других губернаторов», – рассказал политолог.

Он также отметил, что включение в состав – это формальная поддержка президента, в том числе на предстоящих выборах.

В состав Госсовета входят премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, главы администрации президента, а также 20 из 89 глав регионов, которых выбирает для работы в составе для работы сам президент.

Государственный совет — это орган президентской власти для обсуждения вопросов государственного управления. Госсовет может обсуждать важные вопросы вместе с президентом или без него, но не может самостоятельно принимать никаких решений. Председатель совета — президент РФ.