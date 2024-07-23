Вологодские Telegram-каналы сообщают об отставке директора вологодского ПАТП-1 Игоря Самарского. Кресло руководителя предприятия-перевозчика Самарский занимал с сентября прошлого года. Как пишет тг-канал «Вологодской канвой», основная причина отставки руководителя ПАТП-1 – конфликт с руководством городской администрации.

«Из претензий, которые на сегодня предъявляют Самарскому - расписание движения транспорта, не учитывающее ни интересы пассажиров, ни рентабельность маршрутов. Также - отсутствие обратной связи с пассажирами, которые не могут получить информацию об изменении движения автобусов», - сообщает тг-канал.

Также не исключено, что отставка связана с предстоящей реорганизацией предприятия, которая пройдут в этом году.

Имя нового руководителя ПАТП-1 пока не называется. Не исключено, что кресло директора займет иногородний специалист.