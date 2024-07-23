Лидеру вологодских коммунистов предрекают закат политической карьеры

Лидеру вологодских коммунистов Александру Морозову политологи предрекают скорое завершение политической карьеры. Такое мнение высказал политолог Артем Филатов, который прокомментировал осуждение Морозовым «муниципального фильтра.

Александр Морозов на прошедшей неделе сдал документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы и заодно осудил «муниципальный фильтр», отметив, что на предстоящих выборах «борьба ожидается серьезная».

«Муниципальный фильтр в нашей стране внедрен в избирательную систему РФ уже как 12 лет. Он создавался с целью отсеять «несерьезные политические силы», которые идут на выборы с не понятными намерениями. В нынешнее время, он как никогда актуален, так как фильтр буквально не допустит до избирателей потенциальных радикалов и несистемщиков», - прокомментировал высказывание лидера вологодских коммунистов Артем Филатов.

Как считает политолог, за время участия в различных избирательных компаниях местным коммунистам не удалось сформировать необходимый пул своих сторонников. Причиной этого Филатов называет слабый политический менеджмент регионального отделения КПРФ. К тому же Морозов не обладает серьезными финансовыми и организационными ресурсами, а также большой базой сторонников.

«Лично я понимаю мотивы выдвижения Александра Николаевича на предстоящих выборах. После ряда неудач к нему накопились вопросы у ЦК КПРФ и уже маячил на горизонте вопрос о возможной смене его на более эффективных людей. Поэтому выборы в сентябре могут стать его последним аккордом в местной политике», - заявил политолог.

По прогнозу Филатова, на предстоящих выборах Морозова поддержит не более 12% избирателей.