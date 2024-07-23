Четыре человека пострадали в ДТП под Череповцом по вине неизвестного водителя

Полиция Череповецкого района разыскивает водителя иномарки Шкода Октавия, по вине которого накануне пострадали четыре человека. Авария случилась на 163-м километре трассы А-114.

Как рассказали в региональном УМВД, неустановленный водитель иномарки во время обгона выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль Хендай.

«Управлявшая автомашиной Хендай женщина 1988 г.р., двигавшаяся по данной полосе, уходя от столкновения со Шкодой, выехала на обочину, затем произошел занос транспортного средства, в результате которого Хендай оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автомобилем Киа под управлением водителя 1973 г.р.», - уточнили в УМВД региона.

Травмы в результате аварии получили водители обеих машин, а также пассажиры Киа – 51-летняя женщина и трехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Водитель Шкоды пока не найден.