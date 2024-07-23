Следствие устанавливает обстоятельства гибели подростка в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде следствие устанавливает обстоятельства гибели подростка. Который утонул во время купания в пруду на улице Саммера.

«По данным следствия, вечером 22 июля 2024 года подросток, отдыхавший на территории «доронинских прудов» в компании знакомых, утонул во время купания. Правоохранителям о произошедшем стало известно от очевидцев. Тело несовершеннолетнего было извлечено из водоема спасательными подразделениями», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Следователями было осмотрено место происшествия. Следов, указывающих на криминальный характер происшествия, не выявлено.

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