Андрей Накрошаев прокомментировал неразбериху с арками Некрасовского моста

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев прокомментировал неразбериху с арочными конструкциями Некрасовского моста.

Напомним, в группе моста в соцсетях появилась цитата: «я уже не буду арочным», что вызвало множество комментариев от вологжан.

По словам Накрошаева, проект Некрасовского моста в Вологде не менялся с момента заключения контракта с подрядчиком в 2023 году.

«Арочные конструкции при возведении сооружения не предусматривались. Именно этот проект в декабре 2022 года получил положительное заключение госэкспертизы, в сентябре 2023 года жителям представили 3D-визуализации будущего облика инженерного сооружения», - уточнил исполняющий обязанности мэра города.

Андрей Накрошаев также напомнил, что строительство моста ведется в три этапа. В данный момент идет надвижка пролетного строения. Сам объект будет завершен в 2026 году.