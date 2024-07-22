Вологжанин «кинул» банк на 50 млн рублей

В Вологде 38-летний местный житель окажется на скамье подсудимых за то, что незаконно завладел деньгами банка на сумму более 50 млн рублей. Мужчина в период с 2019 по 2021 годы оформлял кредитные договоры на третьих лиц, которые не подозревали о его намерениях.

«Мужчина изготовил и представил в банк не соответствующую действительности информацию о трудоустройстве и доходе указанных 22 лиц. В результате он завладел денежными средствами банка на сумму более 50 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

На период расследования на имущество обвиняемого стоимостью более 2,2 млн рублей был наложен арест. Также арестованы его банковские счета с лимитом более 10,3 млн рублей.

Материалы уголовного дела, возбужденного по статье за мошенничество, будут направлены в городской суд Вологды.