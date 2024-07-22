Жестокое убийство совершено в выходные в Вологодском округе

[ Происшествия ]

Двое жителей Вологодского округа подозреваются в жестоком убийстве своего знакомого. Преступление было совершено в ночь на субботу, 20 июля в поселке Огарково.

По информации регионального управления следственного комитета, в указанное время житель Вологды распивал спиртное на земельном участке в поселке.  

«Хозяином дома и его знакомым потерпевшему были нанесены множественные удары по туловищу. От полученных повреждений пострадавший скончался, его смерть была констатирована на утро прибывшими работниками скорой помощи. Хозяин дома оставался на месте происшествия, второй злоумышленник был установлен правоохранителями по месту своего жительства», - уточнили в управлении следкома.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.

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