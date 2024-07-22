В парке Евковка в Вологде уберут старые тополя

В областном центре полным ходом идет реконструкция парка Евковка. Процесс обновления проверил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев совместно с жителями и дендрологами.

«Отмечу, что в парке Евковка будет сделано несколько локаций. Более того, мы внесли изменения в проект, чтобы дорожки выдерживали работу уборочной техники. Также необходимо, чтобы был правильный водоотвод – люди жалуются, что детскую площадку постоянно топит. Сейчас делаем так, чтобы эту проблему ликвидировать. На объекте выполняется планировка, идет устройство бортового камня, прокладывается электрика. Все работы проходят активно, и в октябре этого года будут завершены. Уверен, что результат понравится всем жителям», – рассказал Андрей Накрошаев.

Реконструкция парка включает в себя расчистку территории, замену старых деревьев, создание нескольких функциональных зон. На месте старой детской площадки организуют центральную событийную площадку, где можно будет установить новогоднюю ёлку, а также разместить павильон с кафе и туалет.

На противоположной стороне пруда планируется обустроить активную зону отдыха со спортивной и детской площадками. Для любителей спокойного отдыха будет создана зона пикника с малыми архитектурными формами и скамейками. Там можно будет заниматься йогой, чтением и другими активностями. Также сделают площадку для выгула собак, установят освещение, видеонаблюдение и оповещение.

Кроме того, было принято решение убрать старые тополя, исходя из соображений безопасности и комфорта посетителей парка.

«Рекомендовано удалить тополя, потому что они являются потенциально опасными. Это и пух, и корневая система, но главное, эти деревья накопили в верхней части кроны большую, объемную массу, то есть крупные ветки, которые отходят от осевого ствола. Они в большей степени подвержены облому и падению как раз в той местности, где гуляют люди. Свой функционал по озеленению пространства тополя выполнили в определенный период времени. Сейчас настал тот момент, когда необходимо обновить часть деревьев. Благодаря этому данная территория станет более привлекательной», – отметил Федор Дружинин, заведующий кафедрой лесного хозяйства ВГМХА.

Напомним, обновляет парк Евковка ООО «Берсо», которая уже занимается реконструкцией ряда городских территорий. Стоимость работ составляет 257,2 миллионов рублей.