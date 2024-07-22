Выставка графики художника и архитектора Лейлы Махмудовой открылась в Вологде

[ Общество ]

В Вологде открылась выставка графики художника и архитектора Лейлы Махмудовой «Архитектура цвета». Увидеть работы художника можно в мемориальной мастерской Александра Пантелеева по адресу: улица Козленская, 4.

«Экспозиция «Архитектура цвета» художника и архитектора Лейлы Махмудовой будет работать в Вологде до 22 сентября. Посетители смогут взглянуть на знакомые городские объекты по-новому – через сочетание ярких красок и геометрических форм автор исследует взаимодействие между органическим и искусственным, порядком и хаосом в архитектуре современной Вологды», - пояснила руководитель департамента информационной политики правительства Вологодской области Валерия Решетникова.

На выставке представлена инсталляция «Контрасты и гармония», которая исследует взаимодействие между природой и архитектурой.

Лейла Махмудова – выпускница отделения архитектуры Вологодского госуниверситета. Ее выставки ранее проходили в Вологодском музее-заповеднике, в музее «Мир забытых вещей» и в представительстве Вологодской области при президенте и правительстве РФ.

Выставка будет открыта со вторника по субботу с 10:00 до 18:00.

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