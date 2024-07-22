Устюжанин предстанет перед судом за преступление, совершенное в 2012 году

Завершено расследование уголовного дело в отношении жителя деревни Мережа Устюженского округа, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Преступление было совершено еще в 2012 году. 23 октября того года в Устюженской больнице скончался пациент – житель деревни Избищи Устюженского района. Накануне «скорая» доставила его с множественными травмами. На тот момент предварительное следствие было приостановлено. Сейчас к уголовному делу вернулись повторно после тщательного изучения имеющихся материалов.

Тогда было известно, что потерпевший до госпитализации отдыхал в компании знакомых в доме одного из них в деревне Чирец Устюженского района. Следователи повторно проанализировали весь период совместного пребывания мужчин. Причастность хозяина дома к избиению потерпевшего удалось установить после проведения полиграфа.

По версии следствия, фигурант, возглавлявший в те годы организацию по переработке ягод, будучи пьяным, стал выяснять отношения с гостями, проявляя агрессию и высказывая претензии по поводу сдачи ими ягод сторонним лицам. Одного из гостей он избил, причинив при этом смертельные травмы. Следствием собрало достаточное количество доказательств для предъявления окончательного обвинения и завершении расследования.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.