Вологжане могут получить денежный приз за участие в конкурсе по благоустройству

В областном центре стартует социально значимый проект «Благоустройство территорий города Вологды». Конкурс пройдет с 1 августа по 30 сентября. Призовой фонд составляет полмиллиона рублей.

«Наша общая цель – сделать город не просто красивым и ухоженным, но удобным для его жителей и гостей. Мы запускаем новый проект «Благоустройство территорий города Вологды». Победителей будем определять по трем номинациям: «Лучший двор», «Лучшее частное домовладение» и «Лучшая прилегающая территория организации». Принять участие смогут все желающие от 18 лет, а также трудовые коллективы Вологды. Оценивать будем не только оригинальный подход и эстетику, а прежде всего качественные инженерные решения», – рассказал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Заявки будут принимать с 1 августа до 1 сентября на сайте Вологда.рф. К заявлению необходимо приложить фото- и (или) видеоматериалы выполненных работ. Один человек может участвовать только в одной номинации. Выбирая «Лучший двор», комиссия обратит внимание на внешнее и инженерное благоустройство, в числе которого – водоотведение, искусственное освещение, санитарное состояние территории. При оценке территорий организаций важно качество озеленения и инженерного благоустройства, наличие и состояние малых архитектурных форм. На территориях частных домовладений в числе критериев – техническое состояние дома и самой территории, планировочное решение, наличие газона, цветников, кустарников, изгороди, состояние хозплощадок и пешеходных дорожек, решение вопроса парковки.

В номинации «Лучший двор» призовой фонд распределяется следующим образом: 1 место – 100 000 рублей; 2 место – 50 000 рублей; 3 место – 20 000 рублей. В номинации «Лучшее частное домовладение»: 1 место – 30 000 рублей; 2 место – 20 000 рублей; 3 место – 10 000 рублей. А в номинации «Лучшая прилегающая территория к коммерческой или некоммерческой организации»: 1 место – 140 000 рублей; 2 место – 100 000 рублей; 3 место – 55 000 рублей.