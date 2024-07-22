Вологодский чиновник может возглавить Свердловский район

Экс-начальник департамента по обеспечению деятельности мировых судей Александр Коротких может возглавить администрацию Свердловского района. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Business Class, назначение может состояться уже в конце июля.

До прихода на работу в правительство Вологодской области деятельность Александра Коротких была связана с правоохранительными органами, службу в которых она начинал со следователя прокуратуры Кировского района Перми.

В Вологде он в 2009 году стал руководителем следственного отдела областного следственного управления, затем был назначен заместителем руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. В 2022 году перешел на работу в правительство Вологодской области.

Должность главы Свердловского района станет вакантной, поскольку у его руководителя истекает срок контракта.