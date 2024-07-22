В Вологде поменялась концепция Некрасовского моста. Он уже не будет арочным, как это предполагалось авторами в первоначальном варианте.

Как сообщается в группе «Некрасовский мост Вологды» от имени моста, «я уже не буду арочным». Также в группе публикуются фотографии окончательного варианта моста.

Портал GorodVo приводит цитаты возмущенных вологжан, которые прокомментировали эти изменения в проекте.

«Что значит «я уже не буду арочным»? Почему? Опять экономим? Почему проект поменяли?» —возмущается вологжанка Наталия.

«Раньше представляли проект арочного моста. А вот в будущем я буду таким. Это один из самых первых вариантов того, каким будет мост. По итогу остановились на том варианте, что сейчас», — ответили администраторы группы.