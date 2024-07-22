Более 100 кг фантомного масла обнаружено в Вологодской области

В Вологодской области сотрудниками межрегионального отделения Россельхознадзора выявлено более 100 кг масла неизвестного происхождения. Как было установлено в ходе проверки, масло поставляли ООО «Фаворит» из Санкт-Петербурга, а также ИП Никоноров Олег Евгеньевич из Новгородской области. Всего в магазины Вологды и Череповца было отправлено 100 кг сливочного соленого масла «Традиционное», а также 10 кг сладко-сливочного масла поступило на предприятия общепита Бабаевского округа.

«Согласно информации, содержащейся в системе «Меркурий», эти партии масла выработаны предприятием ООО «Молочная производственная компания» на фантомной площадке в г. Домодедово Московской области из сливок, произведенных ООО «Продлогистика» на фантомной площадке в Курчалоевском районе Чеченской Республики», - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как выяснилось, площадка «Продлогистика» была исключена из реестра информационной системы «Цербер» еще в конце марта этого года. В ведомстве также пояснили, что масло с признаками фальсификации подлежит изъятию из обращения. Коды маркировки указанных товаров будут аннулированы.