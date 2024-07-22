Жителей Сокола на сутки оставят без воды

Жителей Сокола на предстоящей неделе на сутки оставят без воды. Отключение во всем городе произойдет 24 июля с 0.00 до 24.00. По словам врио главы округа Сергея Рябинина, отключение связано с плановой остановкой очистных сооружений водозабора.

«За эти 24 часа предстоит провести ревизию и настройку всего комплекса оборудования по очистке питьевой воды. Конечно, эти работы сопряжены с определенными неудобствами для сокольчан. Но это вынужденные меры, призванные обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры», - рассказал Рябинин.

Чиновники призвали жителей города заблаговременно запастись водой.