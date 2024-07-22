Череповчанин пытался по наводке спалить квартиру в Шексне

30-летний житель Череповца задержан по подозрению в поджоге квартиры жилого дома в Шексне. Мужчина пришел к квартире с покрышкой, облил входную дверь бензином и попытался поджечь. Полиции удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Подозреваемый заявил на допросе, что за поджог ему предложили деньги.

«В одном из мессенджеров злоумышленник нашел чат, где ему предложили легкий заработок. Мужчине дали адрес, где нужно устроить пожар, а также обещали хорошо заплатить, когда задание будет выполнено. Довести задуманное до конца мужчина не смог, после чего скрылся», - уточнили в региональном УМВД.

По факту попытки поджога возбуждено уголовное дело.