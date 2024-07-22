Вологжане стали чаще теряться в лесах. Сотрудники регионального управления МЧС объясняют это наступлением ягодного сезона. Только в минувшие выходные в лесах региона потерялись пять человек. Только в двух случаях «потеряшки» были своевременно обнаружены.

«19 июля в Сокольском округе уехали в лес по направлению к деревне Нифаново и не вернулись мужчины 1966 г.р. и 1968 г.р. На следующий день заблудившиеся вышли из леса самостоятельно. Смогла самостоятельно выбраться из леса и женщина 1956 г.р. Она заблудилась в лесах Сямженского округа 21 июля», - рассказали в областном управлении МЧС.

При этом в Вытегорском района и в Кадуйском округе продолжаются поиски мужчин, которые заблудились в лесах 19 и 18 июля.