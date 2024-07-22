Эксперты обсудили развитие экономики и социальной сферы Вологды

Муниципальная стратегическая сессия прошла в областной картинной галерее. Предложения по развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы города обсудили 73 представителя разных сфер.

Глава Вологды Юрий Сапожников представил программу развития Вологды на 2025-2030 годы.

«Обновленный аэропорт, благоустроенная набережная, новые школы и детские сады – это лишь малая часть планов на ближайшую пятилетку. Планируемый объем инвестиций – более 30 миллиардов рублей. Для того, чтобы привлечь эти инвестиции, мы планируем создавать условия для бизнеса, в частности, развивать промышленные площадки и парки. Мы обозначили вектор развития экономики: в направлении производства, туризма, в социальной сфере. Надеемся, что после обсуждения наши наработки войдут в областную стратегию и получат поддержку главы региона Георгия Филимонова», — подчеркнул Юрий Сапожников.

На сессии эксперты внесли предложения по поддержке молодых медицинских работников, малого и среднего предпринимательства, развитию молодежных проектов, детских лагерей, целый ряд идей эксперты высказали по развитию благоустройства Вологды. Лучшие инициативы по итогам сессии дополнят документ.

«Основной запрос у вологжан – это развитие инфраструктуры, новый подход к формированию общественных пространств, строительство социальных объектов. Нам нужны свежие инициативы, идущие от людей, подкрепленные голосами самих вологжан. Идей много, все они интересные, но многие требуют серьезных капиталовложений. Поэтому наша задача – не просто составить перечень инициатив, но и увязать самые масштабные с национальными проектами, добиться федерального финансирования. Нам нужны амбициозные, наполненные смыслом проекты. Лучше войдут в итоговую Стратегию развития региона, предложенную врио губернатора Георгием Филимоновым», — отметил председатель областного Заксобрания Сергей Жестянников.

Напомним, сбор предложений продолжается на сайте Стратегия35.рф. На портале можно оставить свои инициативы и поддержать уже опубликованные идеи.