Вологодская лыжница завоевала серебро соревнований по лыжероллерам

[ Спорт ]

Вологодская лыжница Арина Калиничева завоевала серебряную медаль всероссийских соревнований по лыжероллерам.

Арина Каличева, выступающая за два региона - Москву и Вологодскую область, стала второй на дистанции 10 км с раздельного старта коньковым стилем. Всероссийские соревнования «Малиновskiе гонки» пришли в минувшие выходные в Архангельской области.

Вологжанка показала результат 26:50.4, уступив 43.5 секунды победительнице, Марии Истоминой из Архангельской области. Третье место заняла москвичка Елизавета Маслова.

У мужчин отметим выступление Дениса Спицова. Уроженец Вожеги стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем, 24.4 секунды уступив Артёму Мальцеву. Оба лыжника выступают за Тюменскую область.

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