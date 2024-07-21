Вологжанка одержала победу на чемпионате России по полиатлону

Чемпионат России по полиатлону проходил в Рязанской области с 17 по 20 июля. В нем приняли участие сильнейшие многоборцы России из Калужской, Тамбовской, Белгородской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Нижегородской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл и Чувашской республики.

Вологжанка Валерия Завьялова показала лучший результат в стрельбе по мишеням, плавание на 100 метров и беге на 2000 метров. Она уступила краснодарской спортсменке Карине Журавлёвой в беге на 100 метров и метании спортивного снаряда. Тем не менее, достигнутого Валерии хватило чтобы занять первое место в многоборье, набрав в сумме 424 очка. Третье место заняла Ирина Свечникова из Красноярского края.