Вологжанка одержала победу на чемпионате России по полиатлону

[ Спорт ]

Чемпионат России по полиатлону проходил в Рязанской области с 17 по 20 июля. В нем приняли участие сильнейшие многоборцы России из Калужской, Тамбовской, Белгородской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Нижегородской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл и Чувашской республики.

Вологжанка Валерия Завьялова показала лучший результат в стрельбе по мишеням, плавание на 100 метров и беге на 2000 метров. Она уступила краснодарской спортсменке Карине Журавлёвой в беге на 100 метров и метании спортивного снаряда. Тем не менее, достигнутого Валерии хватило чтобы занять первое место в многоборье, набрав в сумме 424 очка. Третье место заняла Ирина Свечникова из Красноярского края.

 

Центр спортивной подготовки Вологодской области
 

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