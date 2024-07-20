Вологжанина, случайно утопившего бабушку и внучку в Усть-Кубинском районе, отправили в СИЗО

[ Происшествия ]

Трагедия, о которой ранее сообщал newsvo.ru, случилась 18 июля в Усть-Кубинском районе.

Вечером 18 июля нетрезвый череповчанин решил покатать на моторке шестилетнюю племянницу и ее бабушку. Спасательных жилетов ни у судоводителя, ни у его пассажиров не было.

В акватории озера Белавинское вблизи деревни Стафилово лодка перевернулась, поскольку ее хозяин не справился с управлением и заложил крутой вираж.

Женщина и девочка  погибли. По версии следствия, их смерть наступила в результате нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

В региональном СКР сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого на два месяца, до 17 сентября.

СУ СК РФ по Вологодской области
 

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