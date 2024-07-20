Суд арестовал вологжанина, зарубившего соседа топором

[ Происшествия ]

Ранее newsvo.ru писал о 36-летнем вологжанине, который зверски расправился с соседом по даче в деревне Токарево.

Днем 18 июля злоумышленник ворвался на приусадебный участок пенсионера и зарубил его топором. Потом на глазах у местных жителей перетащил труп к выходу с участка и приступил к расчленению. Заметив, что за ним наблюдают, убийца убежал.

В тот день его задержали. От дачи показаний душегуб отказался.

Следствие, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, ходатайствовало об аресте подозреваемого.

Вологодский районный суд учел, что мужчина подозревается в совершении умышленного преступления против личности, относящегося к категории особо тяжких преступлений, максимальное наказание за совершение которых предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Потерпевшая и свидетели боятся его. 

До 17 сентября злоумышленник будет находиться в СИЗО.

Объединенная пресс-служба судов Вологодской области
 

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