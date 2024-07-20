Сокольские заводы задумали ввести раннюю профориентацию

[ Общество ]

18 июля дети сотрудников АО «Сокольский ДОК» и ООО «Сокол СиЭлТи» посетили пожарную часть комбината. Юные гости производства приняли участие в конкурсе рисунков на тему пожарной безопасности и в качестве бонуса получили возможность посетить одно из подразделений деревообработки. Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Сокольского ДОКа Василий Серегичёв провёл экскурсию и повторил с детьми правила безопасного поведения. Ребята посидели за рулём пожарной машины, примерили форму и даже «потушили пожар» из настоящего гидранта.
Сокольские заводы задумали ввести раннюю профориентацию
- Сокольский ДОК реализует профориентационной проект, направленный на работу в разных возрастных группах, который затрагивает все этапы взросления: детский сад – школа – среднее специальное учебное заведение – молодой работник на комбинате. Перед нами и другими промышленными предприятиями Сокола остро стоят вопросы недостатка рабочей силы, низкой заинтересованности молодежи в работе на производстве, повышения среднего возраста работников, высокого процента работающих пенсионеров. Планомерная профориентационная работа должна помочь обеспечить предприятия кадрами в среднесрочной и долгосрочной перспективе. С раннего детства создаётся положительный образ работника высокотехнологичного производства, проводятся экскурсии, творческие конкурсы, соревнования для детей сотрудников, воспитанников детских садов, участие в волонтерских мероприятиях совместно с детьми. На следующем этапе для учеников начальной школы проводится праздник первоклассников, мероприятия ко Дню защиты детей. Идея данного этапа - знакомство с комбинатом и лесными профессиями, вовлечение в корпоративную культуру. Для школьников средних и старших классов проводятся экскурсии в производственных цехах, выездные мероприятия с интерактивом: областные слеты школьников, Дни карьеры молодежи, День открытых дверей, - рассказала директор по персоналу АО «Сокольский ДОК» Елена Шумилова.

Сокольские заводы задумали ввести раннюю профориентацию
По словам представителей Сокольского лесопромышленного техникума, наиболее успешные и заинтересованные студенты регулярно принимают участие в корпоративной стипендиальной программе Сокольского ДОКа и ООО «Сокол СиЭлТи», а после окончания обучения приходят работать на эти предприятия. Для студентов также организована оплачиваемая производственная и преддипломная практика студентов (в среднем 30 человек в год).

Сокольские заводы задумали ввести раннюю профориентацию

 

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