Мечтавшая разбогатеть на торговле криптовалютой сокольчанка перевела жуликам 719 тысяч

В полицию сокола обратилась 50-летняя охранница местного предприятия.

Женщина получила в популярном мессенджере предложение о пассивном доходе при перепродаже криптовалюты и обратилась к автору объявления.

По указанию собеседника она установила на телефон приложение и дала аферистам права доступа к банковским программам. Потом дама оформила кредиты и с 27 июня по 17 июля перевела жуликам 719 тысяч рублей. Дохода она не получила, а деньги ей не вернули.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что возбуждено уголовное дело.