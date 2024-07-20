Мечтавшая разбогатеть на торговле криптовалютой сокольчанка перевела жуликам 719 тысяч

[ Происшествия ]

В полицию сокола обратилась 50-летняя охранница местного предприятия.

Женщина получила в популярном мессенджере предложение о пассивном доходе при перепродаже криптовалюты и обратилась к автору объявления.

По указанию собеседника она установила на телефон приложение и дала аферистам права доступа к банковским программам. Потом дама оформила кредиты и с 27 июня по 17 июля перевела жуликам 719 тысяч рублей. Дохода она не получила, а деньги ей не вернули.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что возбуждено уголовное дело.

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