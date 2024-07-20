Калининградец Александр Миронов принес Вологодчине победу на Первенстве России по легкой атлетике

[ Спорт ]

Спортсмен занял первое место на королевской дистанции 100 метров среди юниоров.

Александр стал лучшим как в полуфинале, где наш спортсмен показал результат 10.20 секунды, так и в финале с результатом 10.24 секунды, опередив на 12 сотых секунды представителя Московской области и 23 сотых секунды спортсмена из Иркутской области.

Первенство России по лёгкой атлетике среди среди юниоров и юниорок до 23 лет и всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет проходят в Брянске на стадионе «Десна» с 19 по 21 июля.

Центр спортивной подготовки Вологодской области
 

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