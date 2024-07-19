Под Вологдой дачник насмерть зарубил соседа топором

[ Происшествия ]

О трагедии, которая разыгралась в деревне Токарево под Вологдой 18 июля, сообщили в региональном СКР.

Житель губернского города работал на даче своей матери. Мужчина разозлился на соседа-пенсионера, пришел на его участок с топором и нанес неприятелю множество ударов. Потерпевший погиб на месте происшествия.

Очевидцами расправы стали селяне. Злоумышленник убежал, но его задержали по горячим следам полицейские.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты биологические следы, а также орудие преступления.

Суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого. 

СУ СК РФ по Вологодской области
 

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