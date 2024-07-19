Рыжеволосую голубоглазую даму ищут в Вологодской области

78-летняя Нина Архипова в последнее время проживала на даче в деревне Паньково Ферапонтовского сельсовета.

На связь пенсионерка не выходит с 16 июля. По словам близких, далеко уйти она не смогла бы, поскольку у нее больные ноги. Женщина может быть дезориентирована.

Известны приметы пропавшей. Дачница маленького роста (около 150 см), у нее короткие рыжие вьющиеся волосы и голубые глаза. Скорее всего, из дома она вышла в светлом летнем костюме.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нины Архиповой, просят позвонить в полицию или волонтерам по номеру 8-911-505-68-98