Музыкальный фонтан в Череповце исполнит новые песни

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал на своей странице ВКонтакте об изменении репертуара произведений, которые будет исполнять музыкальный фонтан.

Вместо композиций, которые звучали в последние пять лет, будут исполняться другие мелодии.

"Мы обновили плейлисты, которые звучат на свето-музыкальном фонтане у Дворца металлургов по пятницам, субботам и воскресеньям", - сообщил градоначальник.

По его словам, на надоевшую музыку люди пожаловались еще в прошлом году: мол, запомнили не только сами композиции, но и порядок их звучания.



Теперь запрограммированы два десятка новых композиций - главных хитов за последние четверть века.

Нововведения раскритиковали в комментариях к посту.

"Жаль, совсем нет классики. Под Вивальди и Чайковского смотрелось бы просто великолепно", - написал один из комментаторов, на что в мэрии ему ответили, что как раз Петр Ильич другим горожанам за пять лет и надоел.

"Все хорошо, но верните, пожалуйста, классику, которая была , она звучала шикарнее . Эффект фонтана и Вивальди завораживал", - попросил другой пользователь.

Многим обновленный плейлист понравился, и они поблагодарили местные власти за заботу.

Классики в списке и правда немного. Горожан вечерами по выходным будут радовать "Браво", Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, "Звери", Андрей Губин, "Руки Вверх!", Иванушки, Баста и "Белый орел".