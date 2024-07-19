В Вологодской области бегуны повторят путь основателя Кирилло-Белозерского монастыря

Исторический забег пройдет впервые в истории региона.

Участники марафона преодолеют бегом путь преподобного Ферапонта, который основал знаменитый монастырь.

Как рассказали в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, путь бегунов лежит вдоль озер, по старой Кирилловской дороге, лесами, через заброшенные деревни и вершину Ципиной горы.

Предусмотрены остановки в Кириллове и Ферапонтово, где спортсмены могут посетить древние православные монастыри и познакомиться с сокровищницами российской культуры.

Преподобный Ферапонт преодолел путь из Москвы в возрасте 60 лет. В XIV веке он вместе с монахом Кириллом, будущим основателем Кирилло-Белозерского монастыря, явился в леса для молитвенного подвига и уединения. Позднее Ферапонт по благословению Кирилла отправился на другое место и в 1398 году между Паским и Бородаевским озерами основал Ферапонтов монастырь, известный во всем мире фресками Дионисия 1502 года.